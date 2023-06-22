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الخميس، 22-06-2023 08:24 م

وزير الأوقاف: الحجاج الأردنيون بخير وتم تسكينهم في مكة المكرمة

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الوكيل الاخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية إلى الديار المقدسة الدكتور محمد الخلايلة، إن جميع الحجاج الأردنيين بخير، وتم تسكينهم في الفنادق، وتقديم وتوفير خدمات الإعاشة لهم بإشراف البعثة الإدارية التابعة لوزارة الأوقاف.

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وأضاف الخلايلة خلال تفقده، اليوم الخميس، أوضاع الحجاج الأردنيين، وأماكن سكنهم في مكة المكرمة يرافقه مدير دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، أن الوزارة حريصة على توفير سبل الراحة للحجاج الأردنيين، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال بعثات الحج الأردنية المتواجدة في الأراضي المقدسة، لافتا إلى الجهود المبذولة في تأمين الحجاج بمساكن قريبة من الحرم المكي الشريف لتمكينهم من أداء الصلوات داخل الحرم بسهولة ويسر، وتخفيض تكلفة التنقل عليهم.


وأشار إلى الخدمات التي تقدمها البعثة الطبية في تقديم الرعاية الصحية للحجاج على مدار الساعة، مبينا أنه تم استكمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين المسافرين برا إلى مكة المكرمة، فيما يصل بقية الحجاج المسافرين جوا إلى الأراضي المقدسة خلال الأيام القليلة المقبلة.


من جهتهم، أشاد الحجاج بالإجراءات والتسهيلات والخدمات المقدمة لهم، ومدى تعاون البعثات الإدارية وبعثة الوعظ والإرشاد والطبية معهم، وسرعة استجابتهم لأي ملاحظات ترد إليهم، والعمل على حلها بأقصى سرعة.

 




 

 


 

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