نقابة الصحفيين تنعى الزميل جواد مرقة



الوكيل الاخباري - نعى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين "ببالغ الحزن والأسى وفاة مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأسبق، وعضو الهيئة العامة للنقابة الزميل الصحفي جواد مرقة".



واستذكر المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، مناقب الفقيد ومسيرته الحافلة بالعمل والإنجاز والتميز العطاء الإعلامي.



وتقدم مجلس النقابة من آل الفقيد وذويه والأسرة الصحفية بأصدق مشاعر المواساة، داعين الله له بالرحمة.

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