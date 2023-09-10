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الأحد، 10-09-2023 01:00 م

نقابة الفنانين تعمم بمنع مغنية من الغناء في الأردن بسبب الفاظها النابية

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الوكيل الإخباري - عممت نقابة الفنانين الأردنيين على جميع المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بضرورة إيقاف المغنية سارة محمود الزكريا، الجنسية اللبنانية، عن ممارسة كافة المهن الفنية. وفي حالة عدم الامتثال لهذه التوجيهات، أكدت النقابة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقًا للأصول والتشريعات المعمول بها.اضافة اعلان


وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى القانون رقم 9 لسنة 1997، الذي ينص على ضرورة الحصول على تصريح من النقابة لممارسة المهنة الفنية. وبناءً على المادة رقم 26 بند "ز" من القانون، يجب المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها.

وشددت النقابة على عدم أحقية أي شخص في ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، وحذرت من التجاوز الأخلاقي واللفظي في أي من المهن المشمولة بالقانون."

وكانت قد اصدرت نقابة الموسيقيين في مصر  بيانًا رسميًا اعلنت فيه فيه وقف الفنانة سارة محمود الزكريا عن ممارسة فن الغناء  بسبب إطلاقها "ألفاظاً وإيحاءات خارجة" خلال إحياء حفل غنائي بمنطقة الساحل الشمالي، قبل أكثر من أسبوع.

 




 

 


 

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