نقابة المحروقات : نطالب بتثبيت الأسعار والسماح للمحطات بالعمل بعد الحظر

الوكيل الإخباري - طالبت نقابة أصحاب محطات المحروقات بتثبيت أسعار المشتقات النفطية شهر نيسان/أبريل المقبل، بالرغم من ارتفاعها عالميا، كما دعت للسماح للمحطات بالعمل خلال الحظر الجزئي لخدمة المركبات المتاح لها التحرك.

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وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات الثلاثاء خلال تصريحات صحفية،إن "التوقعات محليا تشير إلى ارتفاع أسعار المحروقات الشهر المقبل بنسبة 3% ؛ نظرا لارتفاعها عالميا، ولكننا نطالب الحكومة بتثبيتها لتزامن التسعيرة المقبلة مع شهر رمضان المبارك؛ للتخفيف على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الضاغط عليهم".



كما طالب السعيدات بالسماح لمحطات المحروقات بالعمل بعد الساعة السادسة مساءً، نظرا لوجود مركبات تحتاج التزود بالوقود سواء من حملة التصاريح ، أو مركبات التوصيل المنزلي التي تحتاج للتزود بالوقود أكثر من غيرها مع ارتفاع الطلب على خدمة التوصيل.



واتفق نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد مع دعوة نقابة المحروقات بالسماح لمحطات المحروقات بالعمل خلال الحظر الجزئي.



وبين العواد أن عمل المطاعم التي تتوفر فيها خدمة التوصيل يتزايد، مما يتطلب توافر محطات لتزويد مركبات التوصيل بالبنزين ، إضافة لتقليل الازدحام على المحطات.



وكانت الحكومة قد سمحت للمطاعم ومحال بيع الحلويات بالعمل خلال ساعات الحظر الجزئي عبر خدمات التوصيل المنزلي من الساعة 6 مساءً، وحتى 12 من منتصف الليل.



