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الأحد، 19-12-2021 01:23 م

نقابة المعاصر تحذر من طرق خاطئة لفحص زيت الزيتون

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون محمود العمري إنه يلاحظ في فترة موسم الزيتون قيام بعض الأشخاص تقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يتم تداولها بين الناس بحسن نية وعدم تدقيق على المحتوى عن وجود زيت زيتون مغشوش وطرق اكتشاف هذا الغش باستخدام وسائل بدائية مثل طريقة التبريد او استخدام إضاءة الهاتف وطرق أخرى لكشف غش زيت الزيتون.

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ودعا العمري إلى عدم تداول مثل هذه الفيديوهات لما لها من أثر تضليلي على المستهلك وتسيء لسمعة زيت الزيتون الأردني كما أن الطرق المتداولة غير علمية أو ممنهجة ولا تعطي النتائج المرجوة.


وبين أن أفضل مكان لسد حاجة المواطنين من الزيت الموثوق هو شراء الزيت داخل معاصر الزيتون أو المحلات المرخصة والعلامات التجارية المسجلة وبفواتير شراء.


وبشأن فحص الزيت فإنه لا يتم إلا بالمختبرات المعتمدة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية والمركز الوطني للبحوث الزراعية، حيث تبرعت بعضها بفحص مجاني من خلال حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك، وفق العمري.


 




 

 


 

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