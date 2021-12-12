السماعين ينصح الأردنيين.. كيف نعرف الزيت المغشوش؟

الوكيل الإخباري - حذر نائب نقيب أصحاب معاصر الزيتون المهندس نضال السماعين المواطنين من شراء زيت مغشوش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال السماعين لـ"الوكيل الإخباري"، إن عمليات الغش في بيع الزيت "البلدي" تجري عبر مواقع التواصل، داعيا المواطنين إلى التعامل بحذر مع مصادر بيع الزيت والبحث دوما عن مصادر موثوقة للشراء.



وأضاف أن هناك مؤشرات تدلل على أن الزيت المعروض مغشوش ومنها الأسعار الرخيصة للتنكة وعرض المنتجات دون وجود اسم أو تفاصيل حول تاريخ العصر ومكانه وكذلك عدم وجود مقر للبيع أي عن طريق التوصيل وهو ما يزيد الشكوك حول صحة وسلامة الزيت.



وأشار السماعين إلى ضرورة إجراء الفحص المخبري للزيت قبل عملية الشراء، مؤكدا أن الفحص الحسي غير دقيق في كثير من الأوقات لأن عمليات الغش تكون متقنة بشكل كبير من ناحية اللون والطعم والرائحة إذ يتم استخدام ألوان ومنكهات صناعية تضر بالصحة.



وبيّن أنه لا يمكن حل مشكلة الغش في الزيت إلا عن طريق ختم تنكة الزيت بكود تتبع يتضمن تفاصيل حول تاريخ عصر الزيتون ومكان عصره ونسبة الحموضة وجودة الزيت أو بإجراء الفحص المخبري.



وتابع السماعين أنه تم تطبيق هذه الإجراءات في عدة معاصر خلال الموسم الحالي، متوقعا تطبيقها بشكل أكبر في المواسم المقبلة للحد من الغش في بيع الزيت.



ومن المتوقع إنتاج نحو 20-22 ألف طن زيت زيتون خلال الموسم الحالي، وهو أقل من الموسم الماضي الذي وصل إلى 27 ألف طن.



وتراوحت أسعار تنكة زيت الزيتون سعة 16 لتر بين 70-80 دينار في الموسم الحالي.