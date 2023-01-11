نقابة المقاولين تشارك في مؤتمر الشباب الأردني الأول

الوكيل الإخباري - شاركت نقابة المقاولين الأردنيين، ممثلة بنائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، في مؤتمر الشباب الأردني الأول تحت عنوان: "دور القيادات الشبابية في تحقيق الرؤية الملكية السامية".

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وأكد الدويري أهمية دعم الشباب وتمكين دورهم الفعال والمهم في بناء المستقبل، مشيراً إلى أهمية زيادة الاهتمام والوعي في دور الشباب القائم على أساس تمكينهم وتأهيلهم لسوق العمل، بما يحقق الفائدة لمستقبل أفضل للمملكة.



وقال إن نقابة المقاولين تعمل على تطبيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد، في أهمية تمكين الشباب، والاهتمام بهم، منطلقين من الإدراك الجاد للقوة الكامنة فيهم للارتقاء بالمجتمع، ومشاركتهم تطلعاتهم حول التنمية والعمل والبناء، إضافة إلى التأكيد على دور الشباب، مشيرا إلى تأكيد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بأن الأردن في طريقه إلى بناء نهضة جديدة تواكب مقتضيات العصر الجديد، عن طريق امتلاك الشباب لإمكانيات تتوافق مع التطلعات، والعمل على بناء قدراتهم والاستفادة من إمكاناتهم المتوقدة في العمل.



وأشار الدويري إلى أن النقابة تسعى دائما إلى دعم الشباب، وفتح الآفاق أمامهم، وخاصة في سوق العمل، حيث تعمل جاهدة على تدريب الشباب، وتفعيل قدراتهم في مجال العمل، وبما يعطي إضافة نوعية من خلال استغلال خبراتهم وكفاءتهم وتوظيفها بما يخدم المصلحة العامة.