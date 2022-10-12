نقابة معاصر الزيتون تحذر الأردنيين

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

حذر الناطق الإعلامي باسم نقابة أصحاب المعاصر محمود العمري المواطنين من عصر حبات الزيتون التالفة.

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وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" إن حبات الزيتون المتساقطة على الأرض متعرضة للعفونة والأتربة والحشرات ممكن أن تتسبب بالحاق الضرر بزيت الزيتون.

ودعا العمري المزارعين إلى الانتظار حتى يصبح نصف حبة الزيتون تميل إلى السواد للحصول على منتج أفضل.





وأشار إلى أن تأخير القطاف عن الموعد المحدد قد يؤثر على الجودة.

وحذر المواطنين من الوقوع ضحية للغش إذ ينصح كل من يرغب بشراء زيت الزيتون بالتوجه للمصدر الموثوق للزيت وهي معاصر الزيتون والمزارعين المعروفين لديهم والمحلات التجارية المرخصة.