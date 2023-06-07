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الأربعاء، 07-06-2023 02:17 م

نقيب الألبسة: اسعار مستقرة ومنافسة لملابس واحذية العيد في الاسواق

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

توقع نقيب الألبسة والأحذية سلطان علان حركة تسوق نشطة من المواطنين بدءا من الاسبوع المقبل لشراء مسلتزمات عيد الاضحى المبارك من الالبسة والاحذية  وبمستوردات بلغت قيمتها 10% من اجمالي المستوردات السنوية  .

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وأكد علان لـ " الوكيل الإخباري" ان جميع الأصناف متوفرة  بمختلف موديلات العام 2023  وبأسعار مستقرة متوقعاً ان تعلن عدة محال تجارية عن خصومات على الأسعار تزامنا مع عيد الاضحى المبارك .


وحث علان المواطنين إلى التوجه لشراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية من السوق المحلي الذي تخضع مستورداته لمطابقة الشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة ؛ وكذلك تتيح لهم استبدال القطع حال لم تنل اعجابهم خلافا للتسوق الالكتروني .


تبلغ مستوردات عيد الأضحى ما نسبتة 10 %  من اجمالي المستوردات السنوية من الصين في المرتبة الاولى تليها تركيا ودول شرق اسيا كالهند ، ومصر عربياً .

 




 

 


 

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