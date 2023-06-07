نقيب الألبسة: اسعار مستقرة ومنافسة لملابس واحذية العيد في الاسواق

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



توقع نقيب الألبسة والأحذية سلطان علان حركة تسوق نشطة من المواطنين بدءا من الاسبوع المقبل لشراء مسلتزمات عيد الاضحى المبارك من الالبسة والاحذية وبمستوردات بلغت قيمتها 10% من اجمالي المستوردات السنوية .

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وأكد علان لـ " الوكيل الإخباري" ان جميع الأصناف متوفرة بمختلف موديلات العام 2023 وبأسعار مستقرة متوقعاً ان تعلن عدة محال تجارية عن خصومات على الأسعار تزامنا مع عيد الاضحى المبارك .



وحث علان المواطنين إلى التوجه لشراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية من السوق المحلي الذي تخضع مستورداته لمطابقة الشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة ؛ وكذلك تتيح لهم استبدال القطع حال لم تنل اعجابهم خلافا للتسوق الالكتروني .



تبلغ مستوردات عيد الأضحى ما نسبتة 10 % من اجمالي المستوردات السنوية من الصين في المرتبة الاولى تليها تركيا ودول شرق اسيا كالهند ، ومصر عربياً .