نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان إن الأسواق تشهد تخفيضات ما بين 30 إلى 70% على الألبسة الصيفية .

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وأضاف علان اليوم السبت لـ"الوكيل الاخباري" أن قطاع الألبسة في فترة انتقالية من الموسم الصيفي إلى الموسم الشتوي مضيفاً "قريباً يبدأ دخول البضائع الشتوية إلى مخازن تجار الجملة " .



وأكد أن عرض البضائع الشتوية في الأسواق المحلية يبدأ خلال شهر تقريباً من الآن .



وحول الموسم الصيفي لهذا العام أشار أن بدايته وخلال شهر رمضان كان جيد بسبب مشكلات الشحن الجوي مما انعكس على الحركة التجارية التقليدية أما خلال عيد الأضحى الماضي شهد القطاع ركوداً .

