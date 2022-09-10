السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

السبت، 10-09-2022 01:31 م

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

تجار الألبسة


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان إن الأسواق تشهد تخفيضات ما بين 30 إلى 70% على الألبسة الصيفية .

اضافة اعلان


وأضاف علان اليوم السبت لـ"الوكيل الاخباري" أن قطاع الألبسة في فترة انتقالية من الموسم الصيفي إلى الموسم الشتوي مضيفاً "قريباً يبدأ دخول البضائع الشتوية إلى مخازن تجار الجملة " .


وأكد أن عرض البضائع الشتوية في الأسواق المحلية يبدأ خلال شهر تقريباً من الآن .


وحول الموسم الصيفي لهذا العام أشار أن بدايته وخلال شهر رمضان كان جيد بسبب مشكلات الشحن الجوي مما انعكس على الحركة التجارية التقليدية أما خلال عيد الأضحى الماضي شهد القطاع ركوداً  .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222144216140559341

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

1

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

306042057_385895103717730_2877674372203673518_n

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ما-هي-مشكلات-الأطفال-السلوكية-الأكثر-شيوعا؟

ورشة بإربد تناقش المشكلات السلوكية للأطفال

Screen-Shot-2021-03-04-at-12.38.54-PM-1024x650

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

image.PNG-4

حوارية بالكرك عن دور الشباب في محاربة المخدرات

أخبار متعلقة
قصص-أطفال-تربوية-قصة-القلم-والممحاة

تفاصيل جديدة بشأن ممحاة الرصاص المسرطنة في الأردن

1661252854032

الشمالي يؤكد حرص الحكومة على الحوار المؤسسي مع القطاع الخاص