تفاصيل جديدة بشأن ممحاة الرصاص المسرطنة في الأردن

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكدت مدير عام الرقابة الصحية في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس وفاء المومني، اليوم الأحد، إنه تم فحص عينات عشوائية لممحاة الرصاص على الحدود قبيل دخولها إلى الاسواق وتبين ان نتائجها سليمة.

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وقالت المومني لـ "الوكيل الإخباري" ان الفحوصات تكون عشوائية للمواد المستوردة ، ولا تشمل كل الانواع ، ما يبرر امكانية دخول نوع من انواع ممحاة الرصاص يحتوي على مواد مسرطنة .



واضافت المومني ان دور المواصفات يستمر بالجولات التفتيشية، حيث تقوم فرق المؤسسة بعمل عدة فحوصات فنية لجميع الأصناف المنتشرة في الأسواق حيث تبين وجود مادة كيميائية مسرطنة.



ودعت المؤسسة المستوردين واصحاب المكتبات لسحب المنتج من الأسواق خلال أسبوع، منعا لاتخاذ الاجراء القانوني.



وبينت أن الممحاة المضبوطة تحت أكثر من مسمى وسيتم إصدار التقرير النهائي خلال الساعات القادمة، وسيتم تعميمها على المستوردين ، وتجار المواد القرطاسية .



وضبطت المواصفات والمقاييس ممحاة رصاص منتشرة في السوق المحلي تحتوي على مادة الـ (فتاليت) المسرطنة بنسب عالية.