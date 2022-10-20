نقيب الجيولوجيين يشير لاحتمال وجود منغنيز مصاحب للنحاس في "أبو خشيبة"

الوكيل الاخباري-

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تحدث نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، الخميس، عن احتمال وجود مادة المنغنيز المصاحبة للنحاس المكتشف في منطقة "أبو خشيبة" جنوبي الأردن، مشيرا إلى أن المنغنيز "مادة لا تقل أهمية عن النحاس".وقال الشوابكة لـ "المملكة"، "لا بد للإشارة أنه عندما نتحدث عن النحاس في منطقة وادي عربة نتحدث عن معدن آخر مصاحب ولا يقل أهمية عن النحاس وقد يكون ذو أهمية أكثر من النحاس وهو المنغنيز"، مشيرا إلى أن المنغنيز المرافق للنحاس في منطقة وادي عربة موجود بـ "كميات تجارية كبيرة جدا".لكنه أوضح: "لغاية اللحظة لم تدرس كميات الاحتياطي من المنغنيز لكن هي كميات كبيرة جدا، لأنها تصاحب النحاس، وهي لم تدرس ولم تحسب كمية الاحتياطي منها لكن هي ذات مردود عالي".ويعتقد الشوابكة أنه "من الممكن أن تكون (مادة المنغنيز) موازية في قيمتها السوقية لكميات النحاس".