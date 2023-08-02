هام لمستخدمي طريق عمان - جرش - اربد : تحويلات مرورية اعتبارا من الخميس

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الاشغال وإدارة الدوريات الخارجية عن اجراء تحويلات مرورية على طريق عمان - جرش - اربد في المنطقة الممتدة من نهاية نزول ثغرة عصفور وبالاتجاه من اربد إلى عمان ولغاية جسر سلحوب بطول (25) كم لتنفيذ أعمال المشروع التي تشمل كشط سطح الطريق القائم وتخشين كتف الطريق القائم واعادة فرد طبقة خلطة اسفلتية جديدة واعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الاعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً ،وحسب المخطط المرفق وذلك اعتبارا من مساء يوم غد الخميس.وسيتم تحويل اتجاهات السير على النحو التالي؛ سيتم فصل الطريق المتجه من إربد الى عمان مسربين بواسطة حواجز بلاستيكية ومباشرة العمل في احد المسارب والإبقاء على المسرب الاخر وبعرض (4) م مفتوح لحركة المرور.وأضاف، أنه عند الانتهاء من تنفيذ المسرب الأول سيتم فتح السير عليه ومباشرة العمـــل في المسرب الاخر، مشيرًا إلى أن التحويلة ستكون باتجاه واحد فقط وهو الاتجاه من إربد إلى عمان وعلى مراحل وبطول (2.5) كم لكل مرحلة؛ وذلك لغايات تنفيذ أعمال عطاء رقم (56/2022) الخاص بتحسين وإعادة تأهيل طريق عمان – جرش- اربد (200+13 -700+37) كما وان التحويلات المرورية مزودة بجميع عناصر السلامة المرورية والاشارات التحذيرية ، كما وتهيب الوزارة بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام .