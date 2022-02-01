ضبط شخص من جنسية عربية سرق عامل توصيل وأحرق مركبته في عمّان

الوكيل الإخباري - ضبطت الأجهزة الأمنية مرتكب جريمة تقييد سائق يعمل بالتوصيل عبر التطبيقات وحرق مركبته في العاصمة عمان.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري"، نسخة عنه، إنه وبتاريخ 30/1/2022 ورد بلاغ للبحث الجنائي بتعرض سائق يعمل بالتوصيل عبر التطبيقات للاستدراج بعد أن قام شخص مجهول بالطلب منه إيصاله إلى احدى مناطق جنوب العاصمة وهناك وفي منطقة خالية من السكان قام بتهديده بواسطة أداة حادة وتقييده وإنزاله من المركبة وحرقها وسرقة مبلغ 170 ديناراً بحسب الادعاء وتم على الفور التحرك للمكان وبوشرت التحقيقات.



وأكد أن فريقاً تحقيقياً خاصاً من ادارة البحث الجنائي تولى التحقيق وتمكن من خلال جمع المعلومات والكشف عن مسرح الجريمة من التوصل لتحديد المشتبه به في ارتكاب الجريمة وهو شخص عربي الجنسية حضر للمملكة منذ أيام فقط، إذ جرى تتبعه وتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.



وبالتحقيق معه اعترف أنه حضر للمملكة منذ أيام خصيصاً لارتكاب الجريمة وأنه لم يلتقِ بالمجني عليه من قبل وأنه خطط للجريمة اثناء وجوده خارج المملكة بهدف الانتقام لخلافات سابقة حيث قام باستدراج الضحية وتقييده وحرق مركبته وأنكر قيامه بالسرقة وما زال التحقيق جارياً.