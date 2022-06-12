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الأحد، 12-06-2022 10:27 ص

هام من المواصفات والمقاييس بشأن فواتير شراء الذهب

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الوكيل الإخباري - دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس المواطنين إلى ضرورة الإنتباه على فاتورة شراء الذهب والتأكد من احتوائها على عدة بنود هامة لتلافي الوقوع بشباك النصب أو الاحتيال.

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وبينت المؤسسة، في منشور لها على فيسبوك، أن الفاتورة يجب أن تحتوي على عدة بنود وهي: اسم المحل أو الختم الرسمي، التاريخ، وصنف المصوغا بالتفصيل.


وشددت على أن يكون عيار المصوغات واضح في الفاتورة ، والوزن وأجزاءه لغاية جزء بالمائة من الغرام، مضاف إليه سعر الغرام حسب النشرة الرسمية المعلنة.


وأضافت المؤسسة، أنه لا بد من أن تكون الأجرة المصنعية واضحة على الفاتورة والتي تعتبر أجرة التشكيل للصنف، وهي تختلف من صنف لآخر ، إضافة إلى سعر الصنف ( سعر الغرام وثمن الاجرة) ووزن المصوغات والمبلغ النهائي المطلوب. 



 




 

 


 

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