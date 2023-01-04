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الأربعاء، 04-01-2023 12:51 م

هام من توزيع الكهرباء حول فواتير الكهرباء خلال الشتاء

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الوكيل الإخباري - أكدت شركة توزيع الكهرباء، أنّ استخدام الوسائل الموفّرة للطاقة واتّباع الإرشادات يسهم بتقليل كلفة ارتفاع فواتير الكهرباء على المشتركين.

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ولفتت الشركة، في تصريح صحفيّ، إلى أنّ استخدام المكيّفات أو المدافئ الّتي تعمل على الكهرباء خلال الأجواء الباردة يرفع حجم الاستهلاك، الأمر الّذي ينعكس على قيم الفواتير الشهريّة.


وشدّدت على أن اتّباع الإرشادات من خلال ضبط المكيّفات عند درجة حرارة 24 درجة وإجراء صيانة للفلاتر وتقليل استخدام المدافئ الّتي تعمل بالكهرباء يسهم بالحفاظ على مستوى الاستهلاك المعتاد.


وأكّدت الشركة أنّ كوادرها منتشرة في الميدان لضمان إدامة إيصال التيّار الكهربائيّ للمشتركين في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة كما أن كوادر الشركة على أتمّ الاستعداد لاستقبال الشكاوى والملاحظات والاقتراحات عبر الرقم الموحّد 113.


يشار إلى أن شركة توزيع الكهرباء تعمل في مناطق امتيازها في الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ومنطقتي وادي الأردن والشرقيّة.


 




 

 


 

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