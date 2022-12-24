هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

الوكيل الإخباري - تمكنت وحدة الهجانة التابعة لمجموعة مراسم الأمن العام من إنقاذ وإخلاء مجموعة من المواطنين داهمت السيول مركباتهم، مساء أمس، في منطقة باير في البادية الجنوبية، بمحافظة معان.

اضافة اعلان



وكانت وحدة الهجانة قد تلقت بلاغاً بوجود عدد من المواطنين من مربي المواشي والمركبات محاصرين بمياه السيول في منطقة صحراء باير، ما شكل خطورة عليهم، حيث تم التحرك على الفور للمكان وتأمينهم إلى مواقع آمنة.



وكانت مديرية الأمن العام حذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة مهيبة بالجميع الابتعاد عنها، وعدم المجازفة بقطعها في حال ارتفاع منسوب المياه.