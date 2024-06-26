هل سترتفع تكلفة شحن السيارات الكهربائية بالاردن في التعرفة الجديدة ؟

الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، إن التعرفة الجديدة ليس من غايتها استهداف السيارات الكهربائية.

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وأضاف الخرابشة خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء،أن التعرفة لن تؤدي إلى زيادة أسعار أي من السلع نتيجة تطبيقها على القطاع الصناعي، موضحا أنها قد تخفض من كلفة الطاقة على القطاع.

وأشار إلى أن التعرفة درست لأكثر من عامين قبل إقرارها وراعت التخفيف عن القطاعات، مؤكدا على أن متوسط كلف الاستهلاك لن يتغير عن قبل التعرفة الجديدة.

وأوضح أن هذه التعرفة تُعتبر فرصة للقطاعات المختلفة لتقليص قيمة فواتيرها من خلال نقل استهلاكها خارج فترات الذروة، مشيرا إلى أن متوسط التعرفة الجديدة سيكون مشابهًا للتعرفة الحالية التي تُطبق يوميًا.



وأكد الوزير أنه لا يوجد رفع لأسعار الكهرباء على المواطنين في الأردن، مع التأكيد على جاهزية الشبكة الكهربائية لتطبيق التعرفة الجديدة بكفاءة عالية.

والتعرفة الكهربائية الجديدة المرتبطة بالزمن ستقسم إلى أربعة أوقات، الفترة الأولى ستكون "فترة خارج الذروة"، ستبدأ الساعة 5 فجرا حتى الساعة 2 ظهرا، والفترة الثانية هي "ذروة جزئية" من الساعة 2 ظهرا وحتى 5 عصرا، والفترة الثالثة من الساعة 5 عصرا وحتى 11 ليلا هي "فترة ذروة"، أما الرابعة، فمن 11 مساء وحتى الساعة 5 صباحا هي "ذروة جزئية" .