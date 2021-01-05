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الثلاثاء، 05-01-2021 02:35 م

بحسب تصريح خاص من الأرصاد

هل ستشهد المملكة تساقطا للثلوج قريبا ؟

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، أنه يتم متابعة التحليلات والخرائط الجوية ، للوقوف على مستجدّات حالة الطقس .

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وأشار آل خطاب ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المملكة ستتأثر خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني (الشهر الحالي) بكتلة هوائية رطبة ، قد تؤدي إلى هطولات مطرية  .

 

وعن فرصة تساقط الثلوج ، فقد بين، أن المؤشرات الحالية للخرائط الجوية لا تشير إلى احتمالية ذلك ، وتابع " في حال وجود أية مستجدات في الحالة الجوية أو تغيرات في الطقس سيتم الإعلان عن ذلك ".

 

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