هناندة: قطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن يشهد تطورا كبيرا

الوكيل الإخباري -

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أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات بالأردن يشهد تطورا كبيرا، ويملك درجة عالية من التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ورحب هناندة خلال رعايته مساء أمس السبت حفل افتتاح مكتب شركة القيمة المثالية للإستشارات الإدارية السعودية بالعاصمة عمان، باختيار الشركة للأردن كوجهة استثمارية لتقديم الخدمات الاستشارية وحلول الأعمال .وأشاد هناندة خلال الحفل الذي حضره مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، بقدرة وكفاءة الشباب الأردني ومعرفته بمتطلبات واحتياجات السوق السعودية وخطة تطويره خصوصاً وأن معظم الشركات الأردنية لديها تواجد كبير هناك.وأشار إلى دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تقديم الدعم اللازم للشركات من خلال المبادرات والبرامج التي تهدف الى استقطاب الكفاءات والاستثمار في الأردن كنافذة للمنطقة العربية، وذلك بفضل موقع الأردن المهم الذي يجعله يخدم أسواق التكنولوجيا في المنطقة والعالم مما يساهم في جعله مركزاً جاذبا للشراكات والاستثمارات المحلية والأجنبية.