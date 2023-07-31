هيئة الاتصالات تحول 2.1 مليار دينار للخزينة العامة منذ تأسيسها

الوكيل الإخباري-

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أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان أن الهيئة حولت (173,145) مائة وخمسة وأربعين مليونا ومائة وثلاثة وسبعين ألف دينار، لحساب الخزينة العامة خلال العام 2022 مقارنة بمبلغ (540,102) مائة واثنين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار وبزيادة نسبتها 41% عن العام 2021. وتضمن ما تم تحويله خلال عام 2022 مبلغ (906,694,84) أربعة وثمانين مليونا وستمائة وأربعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وستة دنانير والذي يمثل الدفعة الأولى من اتفاقية التسوية الموقعة مع الشركات زين وأورانج وأمنية.وأضاف المهندس بسام السرحان أن مجموع ما قامت الهيئة بتحويله بشكل مباشر للخزينة العامة للأعوام الثلاثة (2021-2022-2023) بلغ ما يقدر بحوالي (766,302) ثلاثمائة واثنين مليونا وسبعمائة وستة وستون ألف دينار، في حين كانت المبالغ الكلية التي قامت الهيئة بتحويلها بشكل مباشر لحساب الخزينة العامة وبشكل تراكمي منذ تأسيسها بما مجموعه (161,2 مليار) مليارين ومائة وواحد وستين مليون دينار تضمنت عوائد ترخيص سنوية وحصة المشاركة بالعائدات ورسوم رخص ترددات وبريد.وتأتي الموارد المالية للهيئة من عوائد حصة المشاركات بالعائدات التي يتم دفعها سنوياً من الايرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد التي تأتي من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات, والأموال ‏المخصصة للهيئة‎ ‎في الموازنة العامة للدولة وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء‎.