الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الدفاع المدني ينقذ شخصين تعرضا لحادث غرق ويهيب بالمواطنين

النواب يقر معدل تشكيل المحاكم الشرعية

هيئة الاعتماد تبدأ بإجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا

تسمية المحارمة ناطقًا إعلاميًا لوزارة الأشغال

الملكة للأمير هاشم : الله يحميك - صور

مرصد الزلازل الأردني: تسجيل 683 زلزالا منذ بداية العام

العمري: شهادة الشريعة العامة بعيدة عن مجال القضاء

خبير امني : يجب حبس كل من يرتكب هذه المخالفة

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الإحصاءات العامة - أسماء

الإثنين، 31-07-2023 11:21 ص

هيئة الاتصالات تحول 2.1 مليار دينار للخزينة العامة منذ تأسيسها

cebd0a3c-دنانير-أردنية


الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان أن الهيئة حولت (173,145) مائة وخمسة وأربعين مليونا ومائة وثلاثة وسبعين ألف دينار، لحساب الخزينة العامة خلال العام 2022 مقارنة بمبلغ (540,102) مائة واثنين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار وبزيادة نسبتها 41% عن العام 2021. وتضمن ما تم تحويله خلال عام 2022 مبلغ (906,694,84) أربعة وثمانين مليونا وستمائة وأربعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وستة دنانير والذي يمثل الدفعة الأولى من اتفاقية التسوية الموقعة مع الشركات زين وأورانج وأمنية.اضافة اعلان


وأضاف المهندس بسام السرحان أن مجموع ما قامت الهيئة بتحويله بشكل مباشر للخزينة العامة للأعوام الثلاثة (2021-2022-2023) بلغ ما يقدر بحوالي (766,302) ثلاثمائة واثنين مليونا وسبعمائة وستة وستون ألف دينار، في حين كانت المبالغ الكلية التي قامت الهيئة بتحويلها بشكل مباشر لحساب الخزينة العامة وبشكل تراكمي منذ تأسيسها بما مجموعه (161,2 مليار) مليارين ومائة وواحد وستين مليون دينار تضمنت عوائد ترخيص سنوية وحصة المشاركة بالعائدات ورسوم رخص ترددات وبريد. 

وتأتي الموارد المالية للهيئة من عوائد حصة المشاركات بالعائدات التي يتم دفعها سنوياً من الايرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد التي تأتي من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات, والأموال ‏المخصصة للهيئة‎ ‎في الموازنة العامة للدولة وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء‎.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image606ed2e40b997

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني ينقذ شخصين تعرضا لحادث غرق ويهيب بالمواطنين

تطوير العقبة

منتدى العقبة وميثاق للتنمية ينفذان برامج بريادة الأعمال والتسويق الالكتروني

1690796736656

هيئة الاعتماد تبدأ بإجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا

t

تسمية المحارمة ناطقًا إعلاميًا لوزارة الأشغال

M63A0610 - Copy

الخلايلة يُطلق الجائزة الداخلية لمديريات الأوقاف المتميّزة