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الأربعاء، 16-08-2023 03:44 م

هيئة الاتصالات توضح حول تعديل تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات


الوكيل الإخباري- خاطبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات جميع الشركات ذات العلاقة بخصوص توجهها بإجراء تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا، والتي منها إما نقل المشتركين إلى تعرفة ذات سعر أعلى بميزات إضافية أو رفع قيمة الاشتراك أو فرض رسوم تشغيل على هذه العروض.اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي دعت الهيئة بمخاطبتها الشركات للتوقف عن تنفيذ تلك التعديلات وذلك بعد القيام بدراستها بشكل تفصيلي وشمولي والذي تبين أنها تتضمن رفعاً لأسعار خدمات الاتصالات المتنقلة مسبقة الدفع الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على فئة كبيرة من مشتركي هذه الخدمات.

وأشارت الهيئة إلى ورود شكاوى تفيد بقيام إحدى الشركات بإرسال رسائل قصيرة لمشتركيها تفيد بقيامهم بتطبيق هذه التعديلات.

وبينت الهيئة أن هذه الإجراءات غير موافق عليها وتعتبر مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة عنها وعليه ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب بحق كل من يخالف توجيهات وتعليمات الهيئة.

 




 

 


 

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