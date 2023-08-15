الاتصالات تحذر من رسائل إلكترونية تتعلق بتسجيل المكالمات

الوكيل الإخباري - حذّرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الثلاثاء، من رسائل إلكترونية يجري تداولها عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي تفيد بوجود مراقبة وتسجيل للمكالمات والاتصالات.
ودعت الهيئة عبر منصة "إكس" إلى عدم الانقياد وراء الرسائل المتداولة التي تحتوي على معلومات مضللة والتحقق من صحة الرسائل بالاتصال مع الجهات المعنية.
وتشير المادة 56 من قانون الاتصالات إلى أن المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة تعد من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
// تحذير هام صادر عن #هيئة_تنظيم_قطاع_الاتصالات pic.twitter.com/Wu5EcXJ3sx— هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاردنية - TRC Jordan (@TRCJO) August 15, 2023