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الثلاثاء، 20-09-2022 12:19 م

هيئة الاتصالات: لم نُصدر تحذيرا حول أرقام دولية محددة وتابعوا منصاتنا الرسمية

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الوكيل الإخباري - تيماء عبيدات

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حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الثلاثاء من محاولات خداع واحتيال إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم اسمها.


وقالت الهيئة لـ "الوكيل الإخباري" إنها لم تصدر تحذيرا بشأن أرقام دولية محددة، مشيرة إلى ضرورة متابعة المنصات الرسمية المعتمدة لديها.

 


وأضافت الهيئة أن هذه الرسائل تهدف إلى اختراق الأجهزة أو السرقة المالية أو سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أنها لم تقم بنشر مثل تلك المنشورات أو الإعلانات.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرا للمواطنين قالوا انه صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من تلقي اتصالات من ارقام دولية يتمكن من خلالها المتصل نسخ قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم والارقام البنكية المدرجة على الهاتف .

 




 

 


 

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