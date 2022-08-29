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الإثنين، 29-08-2022 10:42 ص

هيئة الاتصالات تشارك في فعاليات الاجتماع الخامس لفريق العمل العربي في الرياض

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الوكيل الاخباري- يشارك وفد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس بسام فاضل السرحان في فعاليات الاجتماع الخامس لفريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2022 والذي يعقد خلال الفترة من 28-31/8/2022 بمشاركة رؤساء الهيئات التنظيمية العربية.

والتقى المهندس السرحان على هامش الاجتماع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي المهندس هيثم العوهلي ونائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور رائد الفايز، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً في بداية اللقاء على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين ودورهما الكبير بتوفير وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم وتنسيق الجهود العربية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.

 وشدد السرحان على قدرات ودور الشباب العربي الطموحة في تحقيق تقدم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جميع المستويات المحلية والعالمية.

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من جانبهم اكد الاشقاء السعوديين على اعتزازهم بالعلاقات المتجذرة بين البلدين وتقديرهم للدور والتجربة  الأردنية  العميقة في مجال تنظيم  قطاع الاتصالات ورغبتهم بالتعاون المشترك في مجال الاستثمار في قطاع الاتصالات وضرورة استمرارية اللقاءات الثنائية لبحث الفرص المتاحة لمصلحة البلدين.


كما والتقى السرحان والوفد المشارك رؤساء عدد من الوفود العربية المشاركة في اجتماعات الفريق العربي وحثهم على دعم ترشيح المملكة الأردنية الهاشمية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال مؤتمر المندوبين المفوضين الذي سيعقد في شهر أيلول 2022 في العاصمة الرومانية بوخارست إضافة الى التأكيد على أهمية دعم ترشيح الدول العربية الأخرى لزيادة التمثيل العربي في الاتحاد الدولي.


 




 

 


 

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