"هيئة الطاقة": سنلجأ للسقوف السعرية لتحديد أسعار المشتقات النفطية

الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، السبت، إن تسعير المحروقات حاليا يُقر من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية لكن في المستقبل القريب سنذهب للسقوف السعرية.



وأوضح السعايدة ، في تصريحات صحفية ، أن التنافس سيكون كبيرا إذا تواجت أكثر من شركة تسويقية.



وأعلنت الهيئة، السبت، أن الباب مفتوح أمام الراغبين بالاستثمار في أنشطة تسويق وتوزيع المشتقات النفطية داخل الأردن.



وأوضح السعايدة أن الهدف من فتح السوق للمستثمرين للاستثمار في مجال التسويق للمشتقات النفطية، تعزيز الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال الهيئة مما يؤدي لفتح السوق وخلق فرص عمل جديدة واستدامة أمن تزويد المشتقات النفطي، وكذلك رفع التنافسية بين المستثمرين في هذا القطاع.



وقال إن السوق الأردني مفتوح للمحافظة على أمن التزود بالمشتقات النفطية للجميع.

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