هيئة الطاقة :منح 9 رخص جديدة تخص الطاقة والمحروقات

الوكيل الإخباري - قالت هيئة القطاع الطاقة والثروة المعدنية ، إنه تم منح 9 رخص ، فيما يخص الطاقة والمحروقات .

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وبين مدير النفط ومشتقاته في الهيئة زيد السمور، في بيان نشرته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم السبت، أن 3 من هذه الرخص ، كانت لتعبئة الغاز المسال في عمان والزرقاء وإربد، وأخرى مشروع التوسعة وتكرير النفط الخام واستيراد الزيوت المعدنية، إضافة إلى رخص التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال.



وأوضح، أن إصدار الرخص جاء بموجب قانون المشتقات البترولية والأنظمة التابعة له، والتي تنظم عملية إصدار الرخص.