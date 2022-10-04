هيئة الطيران المدني: الخطوط اليمنية سيرت 86 رحلة بين عمان وصنعاء منذ أيار

الوكيل الاخباري- سيرت الخطوط الجوية اليمنية، 86 رحلة بين عمّان وصنعاء، منذ أيار/مايو وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضيين، حملت على متنها أكثر من 26 ألف مسافر، بحسب هيئة تنظيم الطيران المدني الثلاثاء.



وستستمر الخطوط الجوية اليمنية في تسيير رحلات بين عمّان وصنعاء، وفق الهيئة التي تحدثت عن وجود رحلة بين المدينتين يوم الأربعاء.



ويأتي ذلك على رغم من عدم توصل طرفي النزاع في اليمن إلى اتفاق لتمديد الهدنة التي استمرت لـ 6 أشهر ماضية.



وكانت تسير في اليمن هدنة منذ نيسان/أبريل الماضي بوساطة من الأمم المتحدة، ومدّدت لغاية اليوم مرّتين، لكن مفاعيلها انتهت في 2 تشرين الأول/أكتوبر الحالي بدون التوصل إلى اتفاق على تمديدها مجددا.



والأحد، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، عن فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن، وقال في بيان، "يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم (الأحد)".



وقالت الهيئة إن "الخطوط الجوية اليمنية سيرت 86 رحلة قادمة ومغادرة بين عمّان وصنعاء منذ أيار/ مايو الماضي وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، حملت هذه الرحلات على متنها 26289 راكبا وراكبة".



وأوضحت أنها منحت تصريحا للخطوط الجوية اليمنية بتشغيل رحلات بين عمّان وصنعاء حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.



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