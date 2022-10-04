الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يعم عين الباشا بعد وفاة الطفل أحمد دهساً

طالب حصل على معدل 98 % ولم يُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في المملكة اليوم

نقابة السيارات العمومية تطالب ببطاقات بنزين شهرية بقيمة 150 ديناراً

بدء صرف المعونة ودعم المحروقات وشكاوى من تأخرها لبعض الأسر

الاحتلال يغلق المعابر مع قطاع غزة اليوم وغدا

نقابة التعليم الخاص: المعلمات بالمدارس الخاصة الأكثر تضررا من التلاعب بالأجور

الفراية: المنطقة الصناعية في العقبة تحتاج لسياج أمني

4 مليار و353 مليون دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال 9 أشهر

الثلاثاء، 04-10-2022 10:19 ص

هيئة الطيران المدني: الخطوط اليمنية سيرت 86 رحلة بين عمان وصنعاء منذ أيار

633bdb4990fad


الوكيل الاخباري- سيرت الخطوط الجوية اليمنية، 86 رحلة بين عمّان وصنعاء، منذ أيار/مايو وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضيين، حملت على متنها أكثر من 26 ألف مسافر، بحسب هيئة تنظيم الطيران المدني الثلاثاء.

وستستمر الخطوط الجوية اليمنية في تسيير رحلات بين عمّان وصنعاء، وفق الهيئة التي تحدثت عن وجود رحلة بين المدينتين يوم الأربعاء.

ويأتي ذلك على رغم من عدم توصل طرفي النزاع في اليمن إلى اتفاق لتمديد الهدنة التي استمرت لـ 6 أشهر ماضية.

وكانت تسير في اليمن هدنة منذ نيسان/أبريل الماضي بوساطة من الأمم المتحدة، ومدّدت لغاية اليوم مرّتين، لكن مفاعيلها انتهت في 2 تشرين الأول/أكتوبر الحالي بدون التوصل إلى اتفاق على تمديدها مجددا.

والأحد، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، عن فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن، وقال في بيان، "يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم (الأحد)".

وقالت الهيئة إن "الخطوط الجوية اليمنية سيرت 86 رحلة قادمة ومغادرة بين عمّان وصنعاء منذ أيار/ مايو الماضي وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، حملت هذه الرحلات على متنها 26289 راكبا وراكبة".

وأوضحت أنها منحت تصريحا للخطوط الجوية اليمنية بتشغيل رحلات بين عمّان وصنعاء حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
777

الحزن يعم عين الباشا بعد وفاة الطفل أحمد دهساً

441082_1_1641996849

طالب حصل على معدل 98 % ولم يُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

King_Abdullah_II_of_Jordan_portrait

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

00c46229249c7b8fa847e73c6bcd8918

نقابة السيارات العمومية تطالب ببطاقات بنزين شهرية بقيمة 150 ديناراً

فلوس2

بدء صرف المعونة ودعم المحروقات وشكاوى من تأخرها لبعض الأسر

-1683749722

نقابة التعليم الخاص: المعلمات بالمدارس الخاصة الأكثر تضررا من التلاعب بالأجور

أخبار متعلقة
ثثثثثث

الملازم الحجاحجة : هكذا انقذنا ملاك من تحت أنقاض عمارة اللويبدة– فيديو

920221921396218930700

تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الأبرز في حوادث السير خلال 24 ساعة

Wall-cracks-Cover-27-12-ar

أمانة عمان: أخلينا 16 مبنى تعرض لتشققات منذ بداية العام

72019995826293561165

وفاتان بحادثين منفصلين في عمّان

9202212204152679866564

ضبط باص حمّل 30 طالباً زيادة عن الحد المقرر في عمّان

9202217182525529840251

أمانة عمان : أغلب البنايات التي سقطت أو انهارت كان بسبب تدخل بشري