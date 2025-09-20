"الأغذية العالمي" يطلق قروضًا ميسّرة لدعم مزارعي الأردن

وأوضح تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي أن مؤسسة الإقراض الزراعي أطلقت، بدعم فني من البرنامج، منتجات قروض منخفضة الفائدة، بهدف مساعدة المزارعين على تبنّي ممارسات زراعية مرنة مناخيًا، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الفاقد، وتحسين سبل العيش.
ولفت إلى أن البرنامج قام خلال الفترة الأخيرة بتدريب نحو 450 مزارعًا، وشركة أغذية زراعية، وتعاونية في محافظات جرش والمفرق والبلقاء، لتمكينهم من الاستفادة من هذه القروض الميسّرة وتطبيق ممارسات زراعية مستدامة.
كما دعم البرنامج تبنّي تقنيات حديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه ومواجهة الإجهاد المناخي، حيث تم تركيب أنظمة ري بالتنقيط في ثماني مزارع في جرش وإربد، كما ساعد على اعتماد تقنيات زراعية تكيفية متكافلة في أكثر من 120 مزرعة، ما أسهم في تعزيز مقاومة المحاصيل للظروف المناخية القاسية، ورفع الإنتاجية، وخفض استخدام الأسمدة.
وفي إطار جهود تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الموارد الطبيعية، أشار التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي يواصل شراكته مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لدعم اللجنة الوطنية الفنية للجفاف، من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي لإعداد تقرير وطني لمراقبة الجفاف لموسم 2024/2025.
ويجري إعداد التقرير باستخدام منصة PRISM لمتابعة تأثيرات الجفاف في الوقت الفعلي، وتحليل الآثار، والتنبؤ بالأنماط الموسمية، باعتبارها أداة رئيسية لتقييم المخاطر المناخية.
