فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وبحسب بيان الشركة، فإن الانقطاع سيبدأ من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا، ويشمل المناطق التالية: (اجزاء من القصر / شحتور / مجدولين / مركز صحي فقوع الشامل / المؤسسة الإستهلاكية العسكرية - فقوع / دفاع مدني فقوع / مركز امن فقوع / متصرفية لواء فقوع / المؤسسة المدنية - صرفا / امرع / صرفا / الزهراء / مصنع الازياء التقليدية - فقوع)
وأوضحت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال إزالة شبكة قديمة، إلى جانب إجراء صيانة روتينية على الشبكة، مؤكدة حرصها على إنجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن وإعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من المهام المقررة.
