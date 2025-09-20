السبت 2025-09-20 10:27 ص
 

الضمان الاجتماعي: ارتفاع عدد المستفيدين من التعطل عن العمل والأمومة العام الماضي

الضمان الاجتماعي: ارتفاع عدد المستفيدين من التعطل عن العمل والأمومة العام الماضي
الضمان الاجتماعي
 
السبت، 20-09-2025 09:41 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ارتفاعٍ ملحوظٍ في عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل، وتزايد مستفيدات إجازة الأمومة، في تقريرها السنوي لعام 2024.اضافة اعلان


وبحسب التقرير، ارتفع عدد المؤمن عليهم الذين صُرفت لهم بدلات تعطل عن العمل إلى 27,204 مستفيدين في 2024، مقابل 23,708 في 2023، أي بزيادة قدرها 14.7%.

ويُشير التقرير إلى أن 79.2% من حالات التعطل تتركز في العاصمة عمّان، بينما لا تتجاوز حصة محافظة الطفيلة 0.2%.

أما مدة صرف البدل، فقد حصل 46.7% من المستفيدين على تعويض لمدة ثلاثة أشهر، بينما اقتصر الأمر على شهرٍ واحدٍ فقط لـ 4.1%. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من ثلث المستحقين يتقاضون أجورًا تقل عن 300 دينار شهريًا، مما يعكس هشاشة شريحة واسعة من قوة العمل.

تأمين الأمومة

من جهة أخرى، ارتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على بدل إجازة الأمومة إلى 11,326 امرأة في 2024، مقابل 11,032 في 2023، وفق ما أورد التقرير.

ويكشف توزيع الأعمار أن 39.1% من المستفيدات تتراوح أعمارهن بين 30 و34 عامًا، تليها الفئة 25‑29 عامًا بنسبة 33.2%.

قطاع التعليم يستحوذ وحده على 32.6% من المستفيدات، في حين تكاد نسبة العاملات في الإدارة العامة تُذكر (0.1%).

أما على مستوى الأجور، فثلث المستفيدات تقريبًا يتقاضين أقل من 300 دينار، فيما تحصل 20.9% على رواتب تتجاوز 700 دينار، بحسب التقرير.

تعويض الدفعة الواحدة

أظهر التقرير كذلك أن عدد المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة بلغ 38,476 شخصًا، بزيادة 5.4% عن العام 2023.

وتُشكّل حالات إنهاء الخدمة بسبب الزواج أو الترمل أو الطلاق 26.2%، بينما لم تتجاوز نسبة من استخدموا التعويض للحصول على شهادة جامعية أولى 1.4%، وفق التقرير.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

البرتغال تعترف غدا رسميا بدولة فلسطين

فلسطين البرتغال تعترف غدا رسميا بدولة فلسطين

حبوب ذرة في يد مزارع

اقتصاد محلي "الأغذية العالمي" يطلق قروضًا ميسّرة لدعم مزارعي الأردن

البرلمان العربي

فلسطين البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

الضمان الاجتماعي: ارتفاع عدد المستفيدين من التعطل عن العمل والأمومة العام الماضي

أخبار محلية الضمان الاجتماعي: ارتفاع عدد المستفيدين من التعطل عن العمل والأمومة العام الماضي

قوات الاحتلال تحتجز مركبة جنوب مدينة دورا بالخليل

فلسطين قوات الاحتلال تحتجز مركبة جنوب مدينة دورا بالخليل

ذهب

اقتصاد محلي قفزة وقمة جديدة لأسعار الذهب في الأردن السبت

ملتقى مستقبل الإعلام

أخبار محلية انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة اليوم

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن عدد من مناطق محافظة الكرك (مغذي الحمايدة)، وذلك يوم السبت الموافق 20/9/2025، ضمن أعمال صيانة مبرمجة.

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة