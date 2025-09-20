الضمان الاجتماعي: ارتفاع عدد المستفيدين من التعطل عن العمل والأمومة العام الماضي

09:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746696 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ارتفاعٍ ملحوظٍ في عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل، وتزايد مستفيدات إجازة الأمومة، في تقريرها السنوي لعام 2024. اضافة اعلان





وبحسب التقرير، ارتفع عدد المؤمن عليهم الذين صُرفت لهم بدلات تعطل عن العمل إلى 27,204 مستفيدين في 2024، مقابل 23,708 في 2023، أي بزيادة قدرها 14.7%.



ويُشير التقرير إلى أن 79.2% من حالات التعطل تتركز في العاصمة عمّان، بينما لا تتجاوز حصة محافظة الطفيلة 0.2%.



أما مدة صرف البدل، فقد حصل 46.7% من المستفيدين على تعويض لمدة ثلاثة أشهر، بينما اقتصر الأمر على شهرٍ واحدٍ فقط لـ 4.1%. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من ثلث المستحقين يتقاضون أجورًا تقل عن 300 دينار شهريًا، مما يعكس هشاشة شريحة واسعة من قوة العمل.



تأمين الأمومة



من جهة أخرى، ارتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على بدل إجازة الأمومة إلى 11,326 امرأة في 2024، مقابل 11,032 في 2023، وفق ما أورد التقرير.



ويكشف توزيع الأعمار أن 39.1% من المستفيدات تتراوح أعمارهن بين 30 و34 عامًا، تليها الفئة 25‑29 عامًا بنسبة 33.2%.



قطاع التعليم يستحوذ وحده على 32.6% من المستفيدات، في حين تكاد نسبة العاملات في الإدارة العامة تُذكر (0.1%).



أما على مستوى الأجور، فثلث المستفيدات تقريبًا يتقاضين أقل من 300 دينار، فيما تحصل 20.9% على رواتب تتجاوز 700 دينار، بحسب التقرير.



تعويض الدفعة الواحدة



أظهر التقرير كذلك أن عدد المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة بلغ 38,476 شخصًا، بزيادة 5.4% عن العام 2023.



وتُشكّل حالات إنهاء الخدمة بسبب الزواج أو الترمل أو الطلاق 26.2%، بينما لم تتجاوز نسبة من استخدموا التعويض للحصول على شهادة جامعية أولى 1.4%، وفق التقرير.