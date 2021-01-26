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الثلاثاء، 26-01-2021 08:50 م

هيئة النقل تدعم العاملين بالقطاع بـ 7 ملايين دينار

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، إن الهيئة دعمت العاملين في قطاع النقل العام بشكل غير مباشر بأكثر من 7 ملايين دينار من إيراداتها عام 2020 كمساهمة منها لتجاوز تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا.
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وأضاف اللوزي خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة وزارة النقل وهيئاتها اليوم الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات الهيئة كان يفترض أن تصل عام 2020 إلى حوالي 5ر16 مليون دينار، لكن الهيئة دعمت العاملين في قطاع النقل بأكثر من 7 ملايين على شكل حوافز وإعفاءات من الرسوم، بينما وردت إلى خزينة الدولة 5ر9 مليون دينار.

 




 

 


 

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