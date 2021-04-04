هيئة النقل لـ الوكيل :آلية الحصول على تصاريح التكاسي والسرافيس خلال الحظر الليلي

الوكيل الإخباري - قالت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة وشاح، بشأن إشراك سيارات التاكسي الأصفر وسيارات الأجرة "السرفيس" في تقديم خدمة التوصيل "الديلفري" إنه على الراغبين بتقديم خدمات التوصيل بمراجعة مكاتب الهيئة والموقع الإلكتروني الرسمي لها ،وإحضار وإرفاق الوثائق اللازمة التالية: هوية أحوال مدنية، رخصة السيارة سارية المفعول، رخصة السائق سارية المفعول.

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وأضافت وشاح، الأحد، لـ "الوكيل الإخباري "،أن هذا القرار يشمل جميع محافظات

المملكة ، ومكاتب التاكسي وسيارات الأجرة "السرفيس" داخل حدود أمانة عمّان".



وأشارت إلى أن القرار سيتم العمل به ابتداءً من الإثنين الموافق 5 نيسان ، وذلك ليصار إلى إصدار التصاريح اللازمة لهم في مرحلة لاحقة من استقبال جميع الطلبات.

