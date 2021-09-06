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الإثنين، 06-09-2021 02:10 م

هيئة تنظيم الاتصالات: الجيل الخامس يحتاج لتجهيزات في البنية التحتية

هيئة الاتصالات


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، إن إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن يحتاج إلى تجهيزات في البنية التحتية اللازمة والمستدامة وخاصة الترددات المستخدمة.

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وأوضح الجبور اليوم الاثنين، أن الهيئة تعمل حاليا مع الجهات المعنية على توفير الترددات، وأن هناك حزما مخصصة لتقنيات الجيل الخامس يتم استخدامها من غير الشركات المرخصة وتقوم الهيئة بالتنسيق معهم لإخلائها وتخصيصها للشركات لغايات إتاحة الجيل الخامس لمستخدمي الإنترنت.


وقال إنه تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء للتواصل مع شركات الاتصالات حول إدخال خدمات الجيل الخامس، حيث يتوجب على الشركات أن توفر البنية التحتية الملائمة لخدمات الجيل الخامس وهذا ما تعمل عليه الشركات حاليا بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.


وعن الفوائد المتوقعة للخزينة والتطبيقات في حال وجود الجيل الخامس، قال الجبور إن خدمات الجيل الخامس توفر سرعات وسعات عالية للإنترنت، وبالتالي تشكل ركيزة أساسية للتحول الرقمي، إضافة إلى أن استخدامات الجيل الخامس تدعم معظم الخدمات والتطبيقات الحديثة مثل خدمات المحتوى وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستخدامات والتي تحتاج الى تقنية سريعة ومنافسه، الأمر الذي يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير الوظائف المستحدثة ودخول شركات مساندة جديدة.


وأضاف أن الجيل الخامس يفتح حقبة جديدة ويدعم تطبيقات مثل المنازل والمباني الذكية والمدن الأكثر ذكاء والسيارات ذاتية القيادة والسلامة على الطرق وأنظمة النقل الذكية الأخرى والفيديو ثلاثي الأبعاد والخدمات الطبية عن بعد والواقع الافتراضي والمعزز والاتصالات الكثيفة من آلة إلى آلة من أجل أتمتة الصناعة والتصنيع، حيث تواجه شبكات الجيلين الثالث والرابع حاليا تحديات في دعم هذه الخدمات.


وحول حقيقة خطورة شبكات وأبراج الجيل الخامس على صحة الإنسان، ووجود قلق دائم من المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدام الهواتف المتنقلة والعيش بالقرب من تلك الأبراج القائمة، لفت إلى أن المجالات الكهرومغناطيسية كانت موجودة في أشكال مختلفة منذ القدم، وهي تختلف عن بعضها البعض حسب التردد، وعلى الرغم من الدراسات المكثفة حول الآثار الصحية لشبكات وأبراج الهواتف المتنقلة على مدار العقدين الماضيين أو العقود الثلاثة الماضية، فليس هناك ما يشير إلى زيادة المخاطر الصحية عند التعرض لمجالات كهرومغناطيسية دون المستويات التي تحددها الهيئات الدولية. وأكد أن الجيل الخامس يستخدم بشكل عام حزم ترددات في نطاقات عدة، الأولى أقل من 1 جيجا هيرتز، والحزمة الثانية في نطاقات 3400-3800 ميجا هرتز، أما الثالثة فهي 24-26 جيجا هرتز أو نطاقات أعلى.


 




 

 


 

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