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الأحد، 24-10-2021 11:26 ص

هيئة تنظيم الاتصالات تُحذر من تطبيقات ذكية تحتال على المستخدمين

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات


الوكيل الإخباري– حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الأحد، من وجود بعض التطبيقات الذكية عبر الهواتف، والتي تتيح عمليات الاحتيال ما بين الأفراد في حياتهم وتعاملاتهم اليومية.

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وقالت الهيئة في تحذير رسمي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، إنها تدعو لعدم الانسياق وراء ما قد يدعيه بعض الأفراد بخصوص تلقيهم مكالمات هي بالواقع غير حقيقية يتم استخدامها من قبلهم للحصول على مكاسب مالية أو فوائد اجتماعية.

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