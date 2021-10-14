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الخميس، 14-10-2021 06:03 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح المباني الجديدة لكتيبة الاتصالات

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، المباني الجديدة لكتيبة الاتصالات/2 الملكية، خلال زيارته عدداً من الوحدات العسكرية، وكان في استقباله مدير سلاح اللاسلكي الملكي وقائد مجموعة الاتصالات وقائد الكتيبة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور المفتش العام للقوات المسلحة العميد الركن فخر الخليفات، إلى إيجاز عسكري قدمه قائد الكتيبة حول سير الأمور العملياتية واللوجستية والتدريبية، والمهام والواجبات التي تنفذها الكتيبة.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مختلف مرافق وفروع الكتيبة، واطلع على التطوير والتحديث التي شملت مبانيها وآلياتها ومعداتها المستخدمة فيها بما يتناسب مع طبيعة عملها.

والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، مبدياً اعتزازه بالجهود التي تبذلها، ومستوى الكفاءة والجاهزية التي وصلت إليها.

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