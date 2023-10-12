هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحصل على شهادة الآيزو

الوكيل الإخباري- حصلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية " الأيزو 27001:2013" والتي تعنى بإنشاء وتطبيق أنظمة إدارة أمن المعلومات ISMS) (Information Security Management System)) لمركزي البيانات داخل الهيئة وذلك بعد أن خضعت الهيئة لعملية تدقيق خارجي خلال الفترة 20-24 من شهر ايلول 2023 ، شملت التحقق من السياسات والإجراءات والعمليات الخاصة بها كافة ، والتأكد من استيفائها لجميع متطلبات وشروط الحصول على الشهادة.

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وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان أن الحصول على شهادة ISO/IEC 27001:2013 يشكل إضافة إلى سلسلة إنجازات الهيئة ويعزز ريادتها على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويكلل جهودها والتزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات التي تعنى بمجال إدارة أمن المعلومات.

بين المهندس السرحان أنه قد تم تجهيز مركزي البيانات بالهيئة بأحدث الأجهزة وأنظمة المراقبة والحماية الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية ، الأمر الذي وفر أعلى مستويات الأمن والحماية لقنوات التواصل مع متلقي الخدمة مؤكدًا حرص الهيئة التام على حماية سرية وخصوصية بياناتهم وقدرة الهيئة على إدارة المخاطر المحتملة التي من الممكن التعرض لها جراء ازدياد حجم البيانات والاتصالات الإلكترونية.



ومن الجدير بالذكر أن شهادة آيزو 27001:2013 تعد معياراً دولياً مرموقاً لإدارة أمن المعلومات، تقوم بنشره المنظمة الدولية للمواصفات (آيزو ISO) أكبر منظمة غير حكومية في العالم معنية بالمواصفات القياسية الدولية.