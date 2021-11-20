وادي الريان يسجل أعلى هطول مطري في المملكة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب اليوم السبت أن منطقة وادي الريان سجلت أعلى هطول مطري في المملكة وبلغت 23 ملم.

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وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن محافظة العقبة والجزء الجنوبي الشرقي من محافظة معان لم تشهد هطول مطري اطلاقا حتى لحظة كتابة الخبر.

وأضاف أن كمية الهطول المطري في محافظة إربد بلغ 15/ 17ملم وعجلون 7/ 9 ملم وجرش 6/ 8 ملم،مأدبا 3/ 5 ملم ، العاصمة عمان 4/ 6 ملم ، الكرك 4/ 6 ملم الزرقاء 2/ 4ملم والطفيلة 3/ 5 ملم.

وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن انخفاض ملموس على درجات الحرارة،والأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية ،ويتوقع أن تكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً لفترات محدودة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية قد يصحبها الرعد أحيانا،والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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