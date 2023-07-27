والد الطفل مجد ينعاه بكلمات تدمي القلوب

الوكيل الإخباري-

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بكلمات تدمي القلوب ولا يشفيها الزمان، نعى والد الطفل مجد محمد الطوباسي ابنه الذي انتقل إلى رحمة الله، اليوم الخميس.ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الطفل مجد توفي اثر تعرضه لحادث سير مؤسف أودى بحياته.وتاليا ما كتبه والد الطفل مجد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" ولدي الحبيب وفلذة كبدي وابني الغالي مجد محمد فايق عبد الرازق الطوباسي في ذمة الله" انا لله وانا اليه راجعوناللهم آجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها، الحمد لله.وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة ودعوا الله أن يلبسه ثوب الرحمة والمغفرة وان يكون طيرا من طيور الجنة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.