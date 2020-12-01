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الثلاثاء، 01-12-2020 11:42 م

والد حبيبه يروي تفاصيل رحلته سيراً على الاقدام من اربد لعمان لتأمين علاجها - فيديو

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الوكيل الاخباري - روى المواطن عصام ابو الرب تفاصيل الحالة الصحية لابنته حبيبه ، مشيراً انها تعاني من مرض نادر جداً .

واضاف في لقاء مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة النشامى ان جلالة الملك امر بعلاج ابنته ، ولكن جميع الابواب اغلقت من قبل المسؤولين .

وبين ان علاجها غير موجود بالاردن ، وان هناك اربعة دول لديها القدرة على علاجها في مراكز متقدمة قادرة على التعامل مع هذه الحالات .

يشار ان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات اجرى إتصالا هاتفيا مع والد الطفلة   للوقوف على حالتها الصحية والإستعداد لمعالجتها من قبل وزارة الصحة حسب مصادر مطلعة في وزارة الصحة. 

وأضافت المصادر أن والد الطفلة الذي كان متجها من إربد إلى عمان سيرا على الأقدام وخلال الإتصال رفض العلاج بأي من مستشفيات وزارة الصحة وعاد إلى منزله في إربد بعد متابعة من محافظي إربد وجرش 

 وتم ترتيب لقاء مع الوزير عبيدات للوقوف على الحالة الصحية للفتاة التي عرضت حالتها على اللجان الطبية في السابق ، وتعذر وجود علاج لها في الأردن.

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