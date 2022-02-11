الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

الجمعة، 11-02-2022 06:07 م

ورشة العمل حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب تواصل أعمالها في البحر الميت

أين-يقع-البحر-الميت


الوكيل الاخباري  - واصلت ورشة العمل حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب أعمالها اليوم الجمعة في البحر الميت، والتي تنظمها مؤسسة فريدريش نومان ألالمانية لأجل الحرية على مدار يومين، بمشاركة اللجنة القانونية النيابية، ورؤساء وممثلين عن كتل برلمانية واللجنة الملكية، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.

وعقدت جلسة حوارية متعلقة بمناقشة مشروع قانون الأحزاب وأثره على مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والسياسية، بمشاركة رئيس كتلة البرنامج النيابية النائب عماد العدوان، والنائب الدكتور فايز بصبوص، ورئيس لجنة الأحزاب المهندس عدنان السواعير وأدارتها النائب الدكتوره فايزة عضيبات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

ff

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

fff

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

main_image620803d608e9c

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

6208038aa46ff

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

ققققصصص-copy-e1633026562203 (1)

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

أخبار متعلقة
11202110115517539106041

ورشة تظهر ضعف التنسيق بقضايا تقديم خدمات الصحة النفسية

55

الشؤون السياسية والبرلمانية تعلق دوام موظفيها الأحد

fff

ورشة لمنسقي العمل التطوعي بالمستقلة للانتخاب

1202218211951486311977

حوارية عن رؤية الشباب لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

120226194258399836134

الكورة : ورشة تناقش أثر العنف اللفظي في المجتمع

f

إربد : ورشة حول مشاركة الشباب في الانتخابات والحياة السياسية