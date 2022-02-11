ورشة العمل حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب تواصل أعمالها في البحر الميت

الوكيل الاخباري - واصلت ورشة العمل حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب أعمالها اليوم الجمعة في البحر الميت، والتي تنظمها مؤسسة فريدريش نومان ألالمانية لأجل الحرية على مدار يومين، بمشاركة اللجنة القانونية النيابية، ورؤساء وممثلين عن كتل برلمانية واللجنة الملكية، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.



وعقدت جلسة حوارية متعلقة بمناقشة مشروع قانون الأحزاب وأثره على مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والسياسية، بمشاركة رئيس كتلة البرنامج النيابية النائب عماد العدوان، والنائب الدكتور فايز بصبوص، ورئيس لجنة الأحزاب المهندس عدنان السواعير وأدارتها النائب الدكتوره فايزة عضيبات.

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