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الإثنين، 31-01-2022 08:16 م

ورشة تظهر ضعف التنسيق بقضايا تقديم خدمات الصحة النفسية

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 الوكيل الاخباري - أظهرت ورشة نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الاثنين، عن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الأردن أن هناك ضعفاً واضحاً في عملية تنسيق تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي على المستوى الوطني ما يتطلب ايجاد مظلة واحدة لمأسسة عمل جميع الجهات.

وكشفت الورشة التي عقدت بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية وحضرها ممثلون من المؤسسات الرسمية والاهلية ذات العلاقة، عدم وجود تشريع خاص بالصحة النفسية يحفظ حق المرضى في العلاج والمتابعة وتوفير البيئة الداعمة لهم اضافة الى تحديد الادوار ونطاق المسؤولية .

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