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الأحد، 14-07-2024 06:33 م

ورشة بالرمثا عن أهمية مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب

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الوكيل الإخباري - نظم اتحاد المرأة الأردنية فرع الرمثا بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتحاب، ورشة توعية حول أهمية مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب السياسية .

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وتحدثت الدكتورة رشا جرادات من الهيئة المستقلة عن خطوات تعزيز دور المرأة في الترشح والانتخاب، موضحة مستجدات المحاور الثلاثة للتعديلات الدستورية، وقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية لمجلس النواب لعام 2022.


وبينت أهمية تكريس مبدأ المساواة لقيام المرأة بدور فاعل ومنتج في مجتمعها بحيث تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها لتحقيق تكافؤ الفرص على أسس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أنواع وأشكال العنف والتمييز، مشيرة إلى اهتمام الدولة بتمكين الشباب بالمساهمة في بناء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وقالت رئيسة اتحاد المرأة فرع الرمثا أوديت الرشيدات إن الورشة تأتي ضمن سياسة وبرامج اتحاد المرأة الرامية إلى تأهيل المرأة وإكسابها خبرات تساعدها على تطوير نفسها واطلاعها على القوانين والتشريعات المساندة لها.

 




 

 


 

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