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الخميس، 04-05-2023 06:17 م

ورشة تدريبية متخصصة بالإطار الوطني للمؤهلات

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ورشة متخصصة حول إدراج مؤسسات التعليم العام في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، بحضور مديري المديريات في وزارة التربية والتعليم.

وقال الصرايرة في بيان للهيئة اليوم الخميس، إن السياسات العامة لعملية الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، صُممت لتتوافق مع المعايير الوطنية والمستندة لمعايير دولية متقدمة.

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