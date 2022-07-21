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الخميس، 21-07-2022 05:38 م

ورشة تناقش دور الإعلام بالتوعية في مركز شابات الوسطية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية، غربي إربد، اليوم الخميس، ورشة تدريبية حول "دور وسائل الإعلام بالتوعية"، شارك فيها عبر الاتصال المرئي 25 فتاة من أعضاء المركز.

وناقش المشاركون دور التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام الجديد وتأثيرها على الشباب، كما بحثوا الأفكار ذات العلاقة ببرامج ووسائل الإعلام الجديد وتأثيرها على الشباب وكيفية تدريبهم على استثمار مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لعرض أفكارهم.

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