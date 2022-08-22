ورشة توعوية للعناية بأشجار الزيتون المعمرة بالكورة

الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع مديرية زراعة لواء الكورة، اليوم الاثنين، ورشة توعوية حول العناية بأشجار الزيتون المعمرة، بمشاركة مزارعي الزيتون ببلدة تُبنة التي تشتهر بأصناف الزيتون الرومي المعمر.



وأكدت مديرة زراعة الكورة المهندسة ازدهار السرحان، خلال افتتاحها الورشة بمقر جمعية تُبنة الخيرية، أهمية البرامج التوعوية والإرشادية للعناية بأشجار الزيتون، والتي تستهدف مزارعي الزيتون والسيدات الريفيات لغاية تمكينهم من مهارات التعامل مع أشجار الزيتون ووسائل العناية بها ووقايتها من الآفات الزراعية وصولاً إلى زيادة كميات إنتاجيتها.

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