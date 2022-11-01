ورشة حول أسس الصحة والسلامة المهنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الاخباري - نظَّمت كلية الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية".



وهدفت الورشة إلى توعية الطلبة وإرشادهم بضرورة تطبيق أسس الصحة والسلامة المهنية وقواعدها، خاصة الذين يتعاملون بصورة دائمة مع المواد الخطرة من أدوية أو مواد تحليل الأغذية والمستلزمات الطبية، وتقديم الخبرة الكافية حول توفير سُبل الأمان لهم في بيئة العمل المتواجدين فيها.

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