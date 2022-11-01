الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر

انطلاق فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في السلط

بحث التعاون بين آل البيت وبعثة تقييم فرص النمو

ورشة حول أسس الصحة والسلامة المهنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا

جامعة العلوم التطبيقية تفتتح الفروع الطلابية لقسم الهندسة المدنية

الخدمة المدنية يناقش الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية

الأردن يعزي إيران بضحايا الهجوم الإرهابي على شيراز

وضع أكبر منحوتة خشبية على مدخل قرية ضانا

بدء تساقط الامطار الغزيرة في المملكة - فيديو

ماكرون: فرنسا ستساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي

الثلاثاء، 01-11-2022 09:09 م

ورشة حول أسس الصحة والسلامة المهنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا

1020223017152260694724


الوكيل الاخباري - نظَّمت كلية الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية".

وهدفت الورشة إلى توعية الطلبة وإرشادهم بضرورة تطبيق أسس الصحة والسلامة المهنية وقواعدها، خاصة الذين يتعاملون بصورة دائمة مع المواد الخطرة من أدوية أو مواد تحليل الأغذية والمستلزمات الطبية، وتقديم الخبرة الكافية حول توفير سُبل الأمان لهم في بيئة العمل المتواجدين فيها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

انطلاق فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في السلط

10202225182544248989428

بحث التعاون بين آل البيت وبعثة تقييم فرص النمو

www

جامعة العلوم التطبيقية تفتتح الفروع الطلابية لقسم الهندسة المدنية

102022279235750200727

الخدمة المدنية يناقش الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية

وزارة الخارجية

الأردن يعزي إيران بضحايا الهجوم الإرهابي على شيراز

10202225225521415998802

وضع أكبر منحوتة خشبية على مدخل قرية ضانا

أخبار متعلقة
www

جامعة العلوم التطبيقية تفتتح الفروع الطلابية لقسم الهندسة المدنية

1020223091244141335584

بدء فعاليات مبادرة إبداع بجامعة العلوم والتكنولوجيا

10202219221754137977773

بدء فعاليات مؤتمر التغيّر المناخي في جامعة مؤتة

10202223193241412174899

العلوم والتكنولوجيا تبحث مع وفد أميركي التعاون في تشخيص الأمراض المُعدية

1020222022584567345718

ورشة علمية حول الشؤون التنظيمية لتسجيل الأدوية في التكنولوجيا

10202218185023572721953

ندوة حوارية بعنوان من وحي ذكرى المولد النبوي الشريف في جامعة العلوم والتكنولوجيا