الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
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ورشة حول الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية

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الأربعاء، 27-04-2022 09:25 م

ورشة حول الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية

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الوكيل الاخباري - عقدت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ورشة حول "الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية" .

وقال رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، خلال افتتاح الورشة التي عُقدت للتعريف بالمعايير الجديدة لاعتماد وجودة البرامج الأكاديمية، إن مجلس الهيئة أقر المعايير الجديدة لاعتماد وجودة البرامج الأكاديمية لتتناسب مع معايير الاعتماد العالمية، ومواكبة المستجدات في مجال الاعتماد وضمان الجودة، وذلك تحقيقاً لرؤية الهيئة ورسالتها في خدمة مؤسسات التعليم العالي والوصول بها الى التميز والعالمية.

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