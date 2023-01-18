ورشة حول توظيف الذكاء والإبداع في التحديات المناخية



الوكيل الاخباري - نفذت الشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه بالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، ورشة عمل حول توظيف الذكاء والإبداع في التحديات المناخية، بحضور مساعد الأمين العام لقطاع الإرشاد الزراعي المهندس بكر البلاونة، وذلك ضمن مشروع الصحراء الذكية.



وأكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، خلال افتتاحه الورشة، أهمية هذه الورشة لما يعانيه العالم من تحديات مناخية وبيئية؛ لذا بات من الضروري إيجاد حلول للتحديات المناخية من خلال توظيف الابتكار والإبداع والذكاء .

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