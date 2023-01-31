ورشة حول مشروع العمالة المكثفة في البلديات

الوكيل الاخباري- عقدت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، ورشة تعريفية بالمرحلة السادسة من مشروع التشغيل باستخدام العمالة المكثف في البنى التحتية في الأردن، والممول من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية، لـ 31 بلدية من محافظات شمال ووسط المملكة.

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وأكد مدير مديرية النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية باسم السعايدة، حرص الوزارة على العمل مع منظمة العمل الدولية وإدارة المشروع لإيجاد بنية تحتية مستدامة وتشغيل عمالة أردنية ولاجئين سوريين، مع إيلاء تشغيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة أهمية في المشروع.



ولفت المدير الفني للمشروع شايلندرا كومار جها إلى أن المشروع سيركز على ترسيخ بنية تحتية مستدامة في البلديات المستهدفة، وتشغيل أردنيين ولاجئين سوريين، علاوة على تدريب كوادر مختصة في البلديات وتطوير قدراتهم خاصة المهندسين والماليين.



من جهتها، أشارت ممثلة البنك الألماني للتنمية آسيا الذهبي، إلى أهمية أن يعمل المشروع على تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل في البلديات، إضافة إلى تنمية الشراكة مع وزارة الإدارة المحلية.

وقدم المهندس أنس البخيت المشرف على البنية التحتية في المشروع، ملخصا عن مراحل المشروع وأهدافه وآلية اختيار الأشخاص الذين سيجري تشغيلهم، ومقترحات المشاريع والتقييم التقني لها، وتشغيل العمالة.